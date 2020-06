Fratelli d'Italia, incontro pubblico a Valdilana. Franceschini: “Si parlerà di politiche per montagna”

Un incontro pubblico con i cittadini per parlare di politiche per la montagna. Ad organizzarlo, per la giornata di venerdì 26 giugno, Fratelli d'Italia che da appuntamento al Caffè al Centro, alle 19, in via Marcono di Trivero, a Valdilana. Al termine dell'evento verrà offerto un aperitivo. Presenti il segretario provinciale Cristiano Franceschini, il deputato Andrea Delmastro, l'eurodeputato Carlo Fidanza e Fulvio Chilò.

“Fratelli d’Italia è impegnata nel Parlamento Italiano e in quello Europeo per l’elaborazione di una legge quadro per la montagna, per valorizzarne identità e tradizione e far sì che essa possa essere anche un importante volano per l’economia dei territori – spiega Franceschini - Fratelli d’Italia lavora per la risoluzione dei problemi di queste aree e per ottenere risposte concrete per gli abitanti. Da troppo tempo questi territori sono stati abbandonati dallo Stato per quanto riguarda i servizi primari e ci si ricorda di loro solo per chiedere tributi appesantendoli di burocrazia e vincoli. Occorrono risposte rispettose dei cittadini e dei territori, basate su fatti concreti come l’istituzione di aree a fiscalità ed amministrazione differenziata, una proposta di legge sulle zone franche montane prevedendo la possibilità dei comuni di federarsi. Vogliamo aiutare le attività economiche di queste aree che, pur in disparità di condizioni, svolgono spesso un servizio sociale. Queste aree con i loro paesaggi, le loro biodiversità, i loro prodotti naturali, le loro culture e le loro tradizioni millenarie rappresentano una risorsa e non un problema.”