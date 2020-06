Biella, nuova seduta del consiglio comunale: sarà ancora al teatro Sociale

E’ convocato per giovedì 2 luglio, in seduta straordinaria, il consiglio comunale di Biella. La seduta si svolgerà di nuovo al Teatro Sociale Villani per garantire il rispetto delle misure in vigore per il contenimento dell’epidemia da Covid-19. Il consiglio comunale sarà a porte chiuse ma è possibile vederlo in streaming attraverso i canali istituzionali. La seduta si aprirà alle 14.30 e saranno trattate le 21 interrogazioni presentate dai vari gruppi consiliari.

La discussione sulle interrogazioni terminerà alle 17 e ci saranno in agenda tre punti all’ordine del giorno. I lavori si chiuderanno alle 22. Si rammenta ancora una volta l’obbligo di distanziamento tra le persone di almeno un metro e dell'uso di protezioni delle vie respiratorie all’interno di luoghi chiusi aperti al pubblico. Per conoscere i punti all'ordine del giorno clicca qui.