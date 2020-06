Presentazione della stagione 2020 della rete museale biellese

La Rete Museale Biellese sta tornando: il progetto territoriale - che si rinnova ogni anno dal 2012, intrecciando gradualmente un nuovo tessuto di relazioni tra molti attori culturali, pubblici e privati, e favorendo la condivisione di risorse per la valorizzazione dei patrimoni degli ecomusei, dei musei, dei castelli, dei palazzi, delle aree naturalistiche e di altri siti d’interesse del territorio biellese – è pronto a riaprire con tutte le precauzioni e attenzioni organizzative volte al contenimento del contagio da Covid-19.

Giovedì prossimo alle 18, al Chiostro del Museo del Territorio Biellese (gentilmente concesso dalla Città di Biella), si terrà la presentazione ufficiale della nuova stagione, durante la quale forniremo tutte le informazioni sui siti aderenti e sulla stagione, che prenderà ufficialmente il via il 28 giugno. Non solo: illustreremo nel dettaglio il progetto Slow Food Travel Montagne Biellesi con il quale collaboriamo dal 2019; da quest’anno, a questo proposito, condivideremo con Slow Food Travel una locandina comune e una App in collaborazione con “Itineraria - Casa del Movimento Lento”. L'evento non è aperto al pubblico ma solo ai giornalisti e agli operatori e responsabili di siti.

Per l’occasione, saranno anche presenti i produttori e le strutture ricettive coinvolte, tra cui il Ristorante del Museo che ci ospita. Ricordiamo, infine, che la Rete Museale Biellese è un progetto proposto e coordinato dall’Ecomuseo Valle Elvo e Serra in collaborazione con l’Ecomuseo del Biellese, di cui è parte.