Da Ortopedia Pozzato essere donna sempre

Protesi e segmenti post intervento

Oggi l’intervento al seno per mastectomia è molto meno invasivo grazie alla ricostruzione con protesi interne, ma quando questa possibilità non c’è, la soluzione è la protesi esterna. Le protesi mammarie o segmenti compensativi sono del tutto simili al seno naturale in fatto di peso e morbidezza, per darti una piacevole sensazione di comfort. Il movimento oscillatorio naturale garantisce un sostegno sicuro e una vestibilità davvero piacevole. Da sempre vicini al mondo della donna, Ortopedia Pozzato si distingue per l’alta gamma di protesi esterne presenti in azienda, con forma, misura e colori diversi per ogni singola esigenza.

I reggiseni post intervento

In seguito all’intervento è importante l’utilizzo di reggiseni con una buona contenzione. Assenza totale o parziale di cuciture, per evitare irritazioni ed avere un buon risultato, soprattutto quando bisogna effettuare medicazioni, sono le qualità primarie dei reggiseni post intervento. Velcri, cerniere, gancetti e allacciature di ogni tipo facilitano la vestizione.

I reggiseni medical devices evitano allergie e assicurano comfort grazie alla giusta contenzione testata a livello medico. Capirai quindi l’importanza di sceglierli in negozi autorizzati, come Ortopedia Pozzato, a Biella e Cossato.

Le aziende

Da noi puoi trovare aziende specializzate ad ampia gamma come Anita (anche con i costumi da bagno), Amoena, Revee medicali, con reggiseni post intervento e guaine post liposuzione.

L’intimo e i costumi da bagno, moda mare per taglie forti

Anche quest’anno abbiamo scelto per te la nuova collezione di intimo, costumi per mare o piscina (per chi è operato o chi semplicemente ha taglie particolari), reggiseni sportivi, garantendo un buon sostegno e colori moda.

Le misure

Le tue misure non sono mai un problema: abbiamo prodotti per circonferenze dalla 65 alla 110 e coppe dalla A alla I.

Nella sede di Biella potrai trovare il tuo reggiseno e l’intimo, parlando direttamente con Cinzia. Per appuntamento 015 8409236.

Nella sede di Cossato troverai, oltre all’ampia gamma di intimo, tutta la collezione moda mare, da provare su appuntamento 015 94673. Daniela si prenderà cura dei tuoi bisogni.

Scopri le nostre sedi di Biella e Cossato: https://www.ortopediapozzato.it/punti-vendita/