Dal Nord Ovest - Incendio a Settimo Torinese, fiamme altissime: la colonna di fumo visibile da chilometri

Un brutto incendio questa mattina nella zona industriale di Settimo Torinese. Dalle 8 i pompieri sono impegnati a domare un rogo in strada Cebrosa, dove hanno preso fuoco materiali e imballaggi in una azienda specializzata nella produzione di vetri per auto.

Le fiamme altissime sono divampate all'esterno e i pompieri le stanno controllando, per evitare la propagazione alle strutture. L'alta colonna di fumo nero, visibile da diversi chilometri in tangenziale, sta allarmando i residenti.

Sul posto è in in corso l'intervento dei vigili del fuoco, con cinque squadre volontarie e quattro autobotti, al lavoro per rifornire con acqua le lance. Al momento non risultato feriti.