Lite, i nonni tardano a riportare i figli e la mamma va su tutte le furie. Vetri auto rotti all'ex marito

Nel cossatese, tra una coppia di 40enni in fase di separazione, per un banale ritardo causato da parte dei nonni paterni nel riportare i due figli minori alla mamma, quest’ultima è andata in escandescenza ed ha rotto i vetri dell’auto dell’ex marito.

E’ intervenuta una pattuglia di Carabinieri che ha riportato alla calma le parti ed ha verificato che i presenti fossero in buone condizioni di salute. Infatti nessuno dei presenti aveva usato violenza. E’ verosimile ritenere che verrà chiesto il risarcimento per evitare la presentazione di una querela per danneggiamento.