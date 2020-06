I Carabinieri scovano e denunciano l’autore di un furto in abitazione

A conclusione di accurate indagini, i Carabinieri della Stazione di Trivero hanno denunciato F.R. 50enne della zona, riconosciuto come l’autore di un furto in abitazione commesso un mese prima a Ponzone. Quel pomeriggio un ladro aveva infranto la finestra dell’appartamento di un’anziana e si era introdotto in casa, dove aveva messo tutto a soqquadro e si era impossessato di un orologio di valore.

Solo al suo ritorno, trovando un totale disordine, la vittima si era resa conto che qualcuno era entrato per rubare ed ha chiamato i Carabinieri. Gli investigatori dell’Arma, dopo aver effettuato un sopralluogo ed aver raccolto l’amaro sfogo della donna, non si sono persi d’animo ed hanno proseguito l’attività d’indagine, ricercando testimonianze utili e visionando le immagini degli impianti di videosorveglianza dei dintorni.

Proprio dall’analisi di queste, è stato riconosciuto e identificato l’autore del furto. E’ quindi partita un’informativa alla Procura della Repubblica di Biella, che ha autorizzato l’esecuzione di una perquisizione domiciliare nel corso della quale gli investigatori hanno rinvenuto e sequestrato gli abiti indossati dall’uomo nel corso della commissione del reato.