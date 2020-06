Cade violentemente dalla bicicletta, donna trasportata con l'elisoccorso a Novara

Incidente a Camandona nelle vicinanze del Santuario del Mazzucco per una donna di 56 anni, questa mattina intorno alle 12. La sventurata era in bicicletta quando, per cause non specificate, è caduta violentemente sull'asfalto procurandosi un trauma facciale. Soccorsa dal 118, è stata elitrasportata all'ospedale di Novara in codice giallo.