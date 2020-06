Biellese bloccata in Egitto, parla la famiglia

Le condizioni della 66enne biellese Mara Gangini sono in miglioramento. A riferirlo è la stessa famiglia della donna, attualmente ricoverata all'Umberto I de Il Cairo. "Questa mattina, in collegamento con la dottoressa Thea Scognamiglio di Milano che ha parlato con il primario dell'ospedale del Cairo, abbiamo appreso che le condizioni attuali di mia mamma Mara Gangini, ricoverata presso l'ospedale Umberto I del Cairo dal giorno 18/06, sono in lento miglioramento grazie alle terapie da loro somministrate.

Il Nile Hospital di Hurghada purtroppo, non era equipaggiato per far fronte alle esigenze di mia madre che in quell'ospedale continuava a peggiorare. Il trasferimento all'ospedale italiano del Cairo è stato cruciale perché mia madre ricevesse finalmente le cure mediche adeguate al suo caso, che è adesso in netto miglioramento. Nei prossimi giorni si attendono le colture batteriche ed i medici valuteranno quale terapia antibiotica sarà più idonea.

Se la situazione della mamma verrà stabilizzata si valuterà un rientro su volo commerciale e un successivo ricovero presso una struttura ospedaliera in Italia per ulteriori indagini mediche. I soldi raccolti verranno quindi destinati all'acquisto dei posti su un volo di linea e per far fronte a tutte le spese mediche sostenute qui in Egitto fino alle sue dimissioni (TUTTE A NOSTRO CARICO). Grazie ancora a tutti per esserci vicini".

