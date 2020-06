Zubiena, titolo di cavaliere a Pietro Carta

Non capita spesso che un’onorificenza tanto grande quanto quella di cavaliere venga insignita ad un abitante di un piccolo paese. È il caso di Pietro Carta, nato a San Clavino Monreale (Sardegna) nel 1937 e trasferitosi a Zubiena. Durante la sua vita ha lavorato come muratore, meccanico e falegname ma l’importante titolo, concessogli dal Capo dello Stato, gli è stato assegnato per il suo grande impegno nel volontariato. Il signor Carta ha infatti guidato per molti anni un pullman su cui trasportava i bambini di Zubiena e ha collaborato con i vigili di Mongrando.