Una biellese dirige il suo primo cortometraggio negli Stati Uniti d’America

Una biellese protagonista di un progetto cinematografico molto interessante. La giovane Micaela Ester Perardi ha scritto, diretto e interpretato il suo primo cortometraggio intitolato “Virus - Death Valley” ed è stato girato interamente negli Stati Uniti d’America. La colonna sonora è firmata dal compositore Mario Natale che ha appositamente scritto e composto per questo short movie il brano musicale “Ultimo”.

La trama del film racconta l’incontro di una donna e di un uomo che, in un clima post apocalittico, si ritrovano ad essere gli unici essere umani supertesti sulla Terra a causa di un terribile virus che ha decimato la popolazione. L’incontro tra i due diventa un momento di riflessione sui mali che l’uomo ha inflitto all’ambiente e alla Natura, con un finale crudo che lascia poco spazio al romanticismo. Scritto prima delle note vicende legate al Covid-19, ne anticipa le paure e le ansie attraverso una narrazione filmica serrata e incalzante.

Il corto “Virus - Death Valley” è in fase di postproduzione, prima di essere reso fruibile a tutti attraverso YouTube, verrà inviato a diversi festival cinematografici internazionali, come i famosi Aspen Film Festival, Sundance Film Festival, Tribeca Film Festival, Mostra del Cinema di Venezia e molti altri tra l’Oltreoceano e l’Europa. “Ho sempre creduto che l’arte, di qualunque tipo essa sia, non si debba fermare all’intrattenimento – racconta Micaela Ester Perardi - ma debba comunicare qualcosa di più profondo: un’idea o un messaggio che possano aiutare l’umanità a migliorarsi. Questo mio ultimo lavoro ha proprio l’intento di far riflettere lo spettatore sulle conseguenze delle nostre azioni e lanciare un monito chiaro sul destino del nostro Pianeta”.

Micaela Ester Perardi ha studiato all’accademia “Bernstein School of Musical Theater” di Bologna, sotto la direzione di Shawna Farrell. Conclusa questa esperienza formativa ha iniziato a lavorare in giro per il mondo a diverse produzioni artistiche. Talentuosa e poliedrica performer si è occupata di danza, canto, musical, cinema e tv. Trasferitasi da qualche anno negli Stati uniti d’America per approfondire i suoi studi, si è iscritta a Los Angeles al corso annuale di sceneggiatura della “New York Film Academy”, situata a pochi passi dai famosi studi Warner Brothers, Universal e Disney, dove si è diplomata di recente in screenwriter per serie Tv e film.

Il cortometraggio nasce proprio come lavoro conclusivo di questo percorso di alta formazione in sceneggiatura ed è stato accolto con entusiasmo all’interno dell’accademia. La performer biellese, in attesa di continuare i suoi studi a New York, sta scrivendo un’avvincente serie TV nella speranza che possa essere presto prodotta negli USA.