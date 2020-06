Cosrab, tutte le informazioni su imballaggi in carta e cartone

COSRAB, consorzio per lo smaltimento dei rifiuti area biellese‎, comunica che: Nel mese di maggio Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e Conai (Consorzio Nazionale Imballaggi) hanno sottoscritto l’allegato tecnico all’accordo 2020-2025 relativo agli imballaggi in carta e cartone. Si tratta dello strumento che garantisce ai comuni Italiani la copertura dei maggiori oneri sostenuti per le raccolte differenziate dei rifiuti da imballaggi. All’interno dell’allegato tecnico sono indicate tutte le tipologie di rifiuti che possono essere conferiti nei contenitori della carta e del cartone.

Poche le novità rispetto al passato, queste le principali: • Sì al conferimento dei biglietti dei mezzi pubblici• Sì al conferimento delle schede elettorali Ma soprattutto: • STOP al conferimento della carta per usi igienici (asciugamani, cartacucina, fazzoletti e tovaglioli). Quindi, ‎come smaltire queste tipologie di rifiuti?Carta assorbente per la casa, asciugamani monouso, fazzoletti e tovaglioli in carta possono essere smaltiti: nell’indifferenziato se sporchi di materiale inorganico, solventi, detersivi, colori, cosmetici. Nell’organico se puliti o sporchi di materiale organico (avanzi di cibo,grasso, olio).

ATTENZIONE: se tovaglioli, fazzoletti o carta casa sono colorati, devono essere conferiti nell’indifferenziato, indipendentemente dal fatto che siano puliti o sporchi e dal materiale con cui siano stati imbevuti o sporcati. Perciò è buona regola acquistare solo prodotti bianchi e privi di inchiostro, in modo da evitare la produzione di rifiuto indifferenziato. Per qualsiasi dubbio su come differenziare i rifiuti, è possibile scaricare sul proprio smartphone l’app “Junker” (da Apple Store e Google Play).

Maggiori informazioni su https://www.junkerapp.it/).