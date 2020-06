Cerrione, attivato il servizio smaltimento olio vegetale esausto FOTO

L'amministrazione comunale di Cerrione ha attivato il servizio di smaltimento dell'olio vegetale esausto da cucina, installando 3 bidoni per tale raccolta presso Cerrione, Magnonevolo e Vergnasco. Il riciclo di tale inquinante è molto importante, infatti basta un litro solo di olio esausto per rendere non potabile un milione di metri cubi di acqua. Motivo per cui si invita la cittadinanza a farne uso costante.

I bidoni sono aperti giorno e notte, e sono idonei esclusivamente per la raccolta di olio esausto vegetale da cucina, e non per il conferimento di oli minerali o sintetici da motore. Il deposito è gratuito, e l'olio non deve mai essere inserito sfuso, ma tassativamente all'interno di bottiglie di plastica pulite e trasparenti, ben chiuse e senza etichette di carta. Durante eventi e manifestazioni locali, anche alle associazioni verranno consegnati dei bidoni blu sempre per la raccolta olio.