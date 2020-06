A Viverone arriva la task force anti alghe

Dopo le piogge dei giorni scorsi che hanno portato alghe maleodoranti sulle rive del lago di Viverone, e dopo le proteste dei residenti di frazione Comuna e dei titolari dei campeggi, impossibilitati in alcuni punti ad entrare in acqua con la barca, il Comune ha messo in campo una task force anti alghe.

"Sono giorni che il cantoniere, con un gruppo di volontari, è al lavoro per togliere a mano le alghe spiaggiate. - spiega il sindaco Renzo Carisio - Grazie a questo gruppo di persone tutta le vegetazione radunata a riva viene rimossa: in media si tratta di 15 quintali di materiale al giorno".

Da pochi giorni è anche arrivata l'approvazione da parte dell'Arpa per procedere con i tagli delle alghe che crescono vicino alle rive del lago. "Si interverrà solo nelle zone ammesse, - continua Carisio - ovvero quelle che la Regione ha definito nel corso degli anni per tutelare le nidificazioni o le ninfee. Siamo comunque partiti per tempo con la pulizia delle sponde, e ora procederemo con i tagli, in modo da avere, anche quest'anno, un paesaggio da cartolina, ed un posto da sogno per chi trascorrerà l'estate a a Viverone"