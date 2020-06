Skate Lab Tour a Biella, il pattinaggio protagonista dell’estate itinerante sulle rotelle

Venerdì 26 giugno il Biellese sarà una tappa importante per il pattinaggio corsa italiano. In un anno sportivo decisamente diverso a causa del Covid, lo Skate Lab Tour di Paolo Marcelloni, tour itinerante dedicato al pattinaggio corsa passa da qui: il maestro dei maestri, tecnico federale del pattinaggio corsa di fama internazionale, ideatore del progetto, sarà ospite di Bi Roller Pattinaggio Biella per uno speciale evento, nuovo nella sua formula, pensato per conoscere le società del pattinaggio corsa a casa loro, in un contesto diverso da quello delle competizioni.

Paolo Marcelloni, tecnico federale marchigiano, appassionato pattinatore e ciclista, da decenni si dedica alla formazione delle nuove generazioni di pattinatori a livello nazionale ed internazionale ed è un esperto nell’organizzazione di campus che durante l’estate e in speciali momenti dell’anno vedono confrontarsi sulle piste di pattinaggio atleti di alto livello della specialità corsa provenienti da ogni parte d’Italia e anche dall’estero. Quest’anno, accompagnato dall’immancabile bicicletta, ha deciso di girare l’Italia alla scoperta delle società sportive del pattinaggio corsa e ha inserito il Biellese nel tour.

La giornata sarà quella di venerdì 26 giugno: sull'anello di asfalto di 400 metri di via Alpini d’Italia a Vigliano Biellese sono stati organizzati due turni di stage di allenamento per Giovanissimi+Esordienti+Ragazzi12 e per Ragazzi+Allievi+Cat.superiori.

A supporto del coach Marcelloni per seguire i quasi 30 atleti ci saranno gli allenatori e maestri della Bi Roller: Denis Pezzana, Federica Ugliengo, Martina Loss Robin, Nicole Crestani, Guglielmo Sangiorgi. Oltre ai pattinatori biellesi all’evento parteciperanno anche “rotellisti” provenienti da Torino e dalla Lombardia. L’evento sarà aperto al pubblico che si potrà sistemare sulle tribune dell’impianto di Vigliano Biellese: un’occasione davvero unica per scoprire il pattinaggio corsa ad alto livello come spettatori di un evento formativo. Per info, contattare la società organizzatrice di Bi Roller al 3755641117. Paolo Marcelloni arriverà a Biella nella serata di giovedì 25 e venerdì mattina andrà alla scoperta del territorio facendo un bel giro in bicicletta. Il pomeriggio sarà dedicato allo speciale training riservato ai pattinatori agonisti e concluso l’allenamento i dirigenti della squadra locale di pattinaggio accompagneranno il tecnico federale a gustare specialità culinarie locali.

Questo è un appuntamento davvero importante per il pattinaggio corsa locale perché vede il Biellese unica tappa piemontese e protagonista di un tour della durata di un mese che toccherà tutta l’Italia, isole comprese. Ecco il dettaglio delle tappe: Piombino, San Miniato, Ravenna, Rovigo, Spinea, Pordenone, Tolmezzo, Pieve di Cadore, Bellusco, Cantù, Cremona, Milano, Biella, Savona, Sassari, Cagliari, Agrigento, Siracusa/Noto, Catania/Acireale, Campobasso, Marche.

L’evento rientra in un programma di iniziative che Bi Roller sta mettendo in piedi insieme ai comuni di Biella, Vigliano Biellese, Andorno per dare sempre maggiore visibilità allo sport del pattinaggio corsa. E per diffondere la conoscenza e la pratica dello sport del pattinaggio, Bi Roller è impegnata oltre alle normali attività stagionali anche in corsi estivi e in collaborazioni con centri estivi in vari comuni dei Biellese. Le iscrizioni sono aperte. Per info, 3755641117.