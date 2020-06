Vigliano, i volontari della Protezione Civile scrive una lettera di ringraziamenti ai cittadini

"A nome di tutti i volontari della nostra associazione, teniamo a ringraziare coloro che in qualsiasi modo hanno aiutato tutti noi a svolgere il nostro compito in questo difficile periodo della nostra vita”. Così si apre la lettera aperta con cui l'associazione VVB Volontari di Protezione Civile si rivolge ai cittadini di Vigliano Biellese. Dopo le pubbliche e costanti manifestazioni di apprezzamento da parte del Comune e dei tanti cittadini che hanno ricevuto sostegno, è l'associazione stessa a ringraziare a sua volta. Per leggere il testo intero clicca qui.