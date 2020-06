Motocross riparte dopo il lockdown, il CMR Cossato ritorna in pista

A pochi giorni dalla prima gara di campionato dello scorso marzo il Covid-19 ha imposto uno stop forzato a tutto il mondo sportivo, motorsport compreso, che ha costretto gli atleti a tenere i motori spenti per oltre 3 mesi. Ieri però, è stata la giornata che ha segnato la ripartenza dell’attività agonistica e la prima prova del Campionato Regionale FMI ha riportato in pista ben oltre 120 piloti.

Per il Team CMR si è schierato nella classe 125 il giovane valdostano Nicolas Seris. In sella alla sua KTM SX 125 preparata nel reparto corse dell’Officina Coradin di Cossato ha ottenuto sulla sabbia di Trofarello il 14° tempo in qualifica che gli ha permesso di scegliere una buona posizione al cancelletto di partenza. Al via di gara 1 buono lo spunto per arrivare alla prima curva in nona posizione ed ottenere dopo un bel sorpasso l’ottava al terzo giro. Al quarto giro una piccola scivolata lo ha costretto a cedere 2 posizioni ma Nicolas ha saputo mantenere un vantaggio sugli inseguitori chiudendo gara 1 al decimo posto.

In gara 2 una è transitato dodicesimo sul traguardo del primo giro ma ha subito imposto un ritmo più sostenuto rispetto a gara 1. Dopo 3 giri ed una serie di sorpassi e controsorpassi ha conquistato prima la decima posizione per poi passare al non posto durante il sesto giro riuscendo a mantenerlo fino al termine della manche. Con questi risultati Seris ha chiuso ottavo assoluto di giornata.

“Peccato per la scivolata in gara 1 ma non possiamo che essere contenti della prestazione di Nicky - ha dichiarato il suo allenatore Michael Mercandino al termine della gara - Da domani si riprende a lavorare per la prossima gara a Casale Monferrato del 5 luglio” Questa domenica invece, 28 giugno, saranno impegnati gli altri componenti del CMR, Gasparini e Dionisio, per la prima prova del campionato Regionale FMI classe Rider MX2.