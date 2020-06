Dal Torino Club Valle Mosso una donazione al Fondo Edo Tempia

Il sostegno per il Fondo Edo Tempia si è tinto di granata, il colore preferito dei soci del Torino Club Valle Mosso. L'associazione di tifosi, nata nel 1972, ha deciso di chiudere i battenti: troppi i costi di gestione per mantenere aperta la sede. Ma la passione calcistica resta. E soprattutto il "vecchio cuore granata" si è mostrato forte e generoso anche nel giorno dei saluti. Quel che restava nella cassa del club, 800 euro, si è trasformato in una donazione per la onlus che da quarant'anni è punto di riferimento per prevenzione, cura e ricerca sul cancro.

Ad accogliere Germano Pasin, sceso da Valdilana a Biella in rappresentanza di tutti i soci, sono state le vicepresidenti del Fondo Anna Rivetti e Maria Teresa Guido (tra l'altro a loro volta simpatizzanti del Torino), che hanno espresso il ringraziamento a nome di tutta l'associazione per la donazione.