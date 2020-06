Cambio della guardia al Lions Biella, Giovanna Mosca nuova presidente

“È stato un anno lionistico difficile, che non ha risparmiato dolori e sofferenze a tante persone, e purtroppo anche ad alcune nostre famiglie. Ma che ora terminiamo con un abbraccio, almeno con gli occhi e a debita distanza, consapevoli di aver lavorato comunque per i nostri service, soprattutto per quelli legati all'emergenza coronavirus. Ora passo il testimone alla futura presidente”.

Con il tradizionale passaggio di campana, la presidente del Lions Biella Bugella Civitas Maurizia Montanaro lascia a Giovanna Mosca l'incarico di proseguire questo 2020 funestato dalla pandemia e che si avvia, si spera, ad una più serena conclusione. La cerimonia si è svolta in tutta sicurezza al Circolo Sociale nel corso di una serata alla presenza delle socie. Un anno decisamente complesso, che ha visto il club femminile Lions impegnarsi in diversi service, soprattutto sul fronte del contrasto al Covid 19: il contributo alla raccolta fondi Donosalute promossa dall'Associazione Amici dell'Ospedale di Biella a sostegno dei reparti di Rianimazione, Semintensiva e Pronto Soccorso; l'aiuto per la sanificazione dei locali della Caritas e della Mensa del Povero; i pasti per i cittadini in difficoltà con la collaborazione dello chef Elion Keci del Circolo Sociale, il Comune di Biella e la Protezione Civile. Ma il sostegno delle socie del Bugella Civitas non si è fermato qui.

Il service principale di quest'anno lionistico si è focalizzato sul progetto di sostegno per i posti di emergenza abitativa per le donne vittime di violenza di genere e per i loro bambini, che accedono alla Casa Rifugio del Centro Antiviolenza della Provincia di Biella. La struttura fa parte della Rete antiviolenza biellese formata dai consorzi Cissabo e Iris, dall’ASL BI, da Anteo Cooperativa Sociale Onlus, Associazione Underground, Associazione Non Sei Sola e Associazione PaViol Percorsi Antiviolenza. Essa rappresenta un luogo di protezione dove poter iniziare un nuovo percorso di affrancamento alla violenza, e dove sostenere attività di formazione e terapeutiche.

Ad oggi, le donne inserite nella Casa Rifugio (il cui indirizzo è ovviamente segreto) sono state circa 100, di cui la maggior parte in situazione di emergenza, tutte provenienti dal territorio biellese. Sono state infine consegnate le tradizionali borse di studio ad alunni meritevoli in difficoltà, appartenenti a scuole superiori del territorio, e borse di studio musicali. La nuova presidente, Giovanna Mosca, che in parte proseguirà i service già iniziati dal club, è da molti anni legata al mondo del volontariato biellese con una lunga esperienza in Croce Rossa.