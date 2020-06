Pasticceria Pavesi apre un nuovo negozio in centro Biella: La novità? Il panettone tutto l’anno! FOTO

Tutto nasce da un’idea di Stefano Pavesi, titolare dell’omonima pasticceria, che da sabato convertirà il suo spazio in via Italia 30 da “Temporary shop” ad apertura fissa tutto l’anno.

“Questo progetto me lo sono portato dietro per anni; il lockdown mi ha dato un ulteriore spinta per decidermi a partire. Ci siamo reinventati e abbiamo sviluppato le nostre capacità creative per poter realizzare un panettone, di alta qualità, che si possa gustare tutto l’anno. Ovviamente esistono molte varianti di questo dolce, adatte ad ogni stagione; adesso, ad esempio, si potrà trovare quello al limone o ai frutti di bosco. L’intento di questa iniziativa è quello di rendere il panettone un dolce da mangiare dopo cena, in qualsiasi stagione e non soltanto a Natale”.

Il nuovo negozio targato “Pavesi” aprirà in via Italia 30 questo sabato, 27 giugno. Oltre al panettone, si potranno trovare tante altre novità appena sfornate.Il negozio sarà aperto dal martedì al sabato, dalle 10 alle 12,30 e dalle 16 alle 19. “Passate a trovarci per l’apertura: vi aspettiamo Sabato 27 giugno!”.

Pagina Facebook: www.facebook.com/PasticceriaPavesi