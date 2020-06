La montagna riparte dopo il lockdown, riaprono stazioni di Alagna e Alpe di Mera con tante novità FOTO

La fine del periodo di lockdown ci sta facendo assaggiare, piano piano, quel gusto di normalità che avevamo quasi dimenticato vivendo solamente nelle nostre case, prima, e dovendo convivere, dopo, con tante libertà negate. Una di queste è stata sicuramente l’impossibilità di recarsi in montagna e potersi godere una giornata all’aria aperta mentre si è immersi nella natura. Per fortuna, però, tutto questo è cambiato.

A questo proposito, il 26 giugno il Comprensorio Monterosa Ski riaprirà finalmente gli impianti di risalita ad Alagna che accompagneranno il periodo estivo fino al 6 settembre 2020, ininterrottamente. Per quanto riguarda, invece, la seggiovia che da Scopello conduce a Mera, verrà riaperta nei giorni 11, 12, 17, 18, 19 luglio e tutti i giorni dal 24 dello stesso mese al 23 agosto. Gli ultimi giorni in cui sarà possibile usufruire dell’impianto saranno il 28, 29 e 30 agosto ed il 5 e 6 settembre. La funivia del Sacro Monte di Varallo è stata regolarmente riaperta sabato 30 maggio ed è in funzione con il classico orario estivo (consultabile qui: https://sacromontedivarallo.com/funivia/). Potete inoltre utilizzare questo link per consultare tutti gli altri orari e tariffe: https://www.visitmonterosa.com/monterosa-ski/orari-e-tariffe-2020/

Gli esercenti hanno espresso tutto il loro desiderio di poter ricominciare ad accogliere i loro visitatori: “Siamo contentissimi, abbiamo atteso molto questo momento. Per la riapertura, abbiamo deciso di portare tante novità a chi verrà a trovarci, così da rendere questa stagione estiva speciale per tutti!”. La prima novità, sia per Alpe di Mera che per Alagna, è la creazione di parchi giochi ad alta quota: si tratta di parchetti realizzati in quota con strutture in legno, tra cui scivoli, altalene, paretine per arrampicata, ponti tibetani e a Mera anche una zattera che attraversa il laghetto!La seconda novità riguarda invece la realizzazione di tre nuove Aree Picnic a Mera, per permettere ai turisti di avere un posto comodo e accogliente per pranzare, magari gustando un asporto dai vicini rifugi! La prima si trova in corrispondenza dell'area Pro Loco, oltre la chiesa e l'ex albergo Baita. L’area è attrezzata con tavoli, panche e cestini per la spazzatura ed è vicina ai servizi igienici. Per raggiungerla basterà percorrere la strada centrale di Mera dall'arrivo della seggiovia. La seconda area, invece, sarà pronta per il mese di luglio 2020 e si troverà nel prato che circonda la chiesetta della Madonna della Neve. Anch’essa disporrà di tavoli, panche, cestini, servizi igienici e una fontana con acqua fresca. Infine, la terza ed ultima area, anch’essa di nuova costruzione, si troverà all’incrocio tra le piste Baita e Primavera. Oltre a panche, tavoli e cestini, sarà presente anche un barbecue.

A Mera è stato inoltre costruito un nuovo percorso ciclopedonale ad anello, adatto anche alle famiglie, per esplorare Mera in circa 4 km e, notizia che sicuramente scalderà il cuore di tutti, per l'estate è prevista la riapertura dello storico Bar Piero che è finalmente tornato al vecchio splendore dopo i lavori che vi sono stati fatti. Non si sa ancora quando tornerà operativo al 100%, perché i lavori sono ancora in corso, ma avremo presto aggiornamenti.