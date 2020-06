Portula, si abbassa per sempre la saracinesca di Acconciature Daniela dopo quasi 50 anni di attività

“Tutte le belle cose prima o poi hanno una fine”: Daniela Martinetti commenta così la chiusura, dopo quasi 50 anni, del suo salone da parrucchiera situato a Granero, a Portula. Il locale è ora in vendita o in affitto e la fine dell’attività non è dovuta, in nessun modo, agli ultimi mesi di lockdown.

La signora Martinetti spiega che la fine di “Acconciature Daniela” è semplicemente dovuta a due fattori: “La mia età, visto che ormai ho più di 60 anni, e il fatto che non ho veramente più voglia di andare avanti. Sono già in pensione e intendo provare a vedere se qualcuno possa essere interessato a continuare ciò che ho lasciato, dato anche che il mio locale è molto bello e sarebbe uno spreco rimanesse inutilizzato.”

Il vuoto, lasciato dalla fine del viaggio di “Acconciature Daniela”, si è fatto sentire in tutti quei clienti che non hanno perso tempo a commentare l’annuncio della chiusura definitiva dell’attività, sui social. Parole d’affetto, di nostalgia e di tristezza quelle maturate in chi ha voluto scrivere qualcosa per ringraziare una lavoratrice che, per quasi 50 anni, ha instancabilmente portato avanti il suo lavoro con il sorriso.