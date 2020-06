Export: Al via due programmi formativi gratuiti per le aziende

Proseguono le attività formative del Progetto SEI - Sostegno all'export dell'Italia, promosso da Unioncamere e dal sistema camerale per aiutare gli imprenditori interessati ad operare sui mercati internazionali. Tra pochi giorni prenderanno infatti il via il programma di formazione gratuito on line “Operare con l'estero - Aggiornamenti doganali, legali e fiscali per le PMI biellesi e vercellesi” e un seminario in più appuntamenti, sempre a costo zero per le imprese partecipanti, dedicato alla costruzione del business plan per l’estero.

Il primo ciclo di incontri in modalità webinar offrirà suggerimenti pratici e consigli operativi per gestire in modo efficace problematiche rilevanti nei rapporti con l'estero: le procedure doganali, la scelta di resa della merce alla luce dei nuovi Incoterms® 2020, l'impatto della pandemia sui contratti con l'estero e sull'esecuzione di attività di costruzione e servizi tecnici al di fuori dei confini nazionali.

Questo il calendario previsto: il 25 giugno si inizia con “La gestione degli aspetti doganali e fiscali nelle operazioni commerciali con paesi UE ed extra UE”; il 2 luglio si parlerà di “Come utilizzare i nuovi Incoterms 2020”; il 9 luglio si proseguirà con il tema “Contratti internazionali: Pandemia da Covid-19 e causa di forza maggiore” mentre l’ultimo appuntamento, il 16 luglio, sarà incentrato su “Cantieri e servizi all'estero”. Tutti gli incontri sono tenuti da esperti di Ceipiemonte e si svolgono dalle 10 alle 12.

I programmi dei singoli webinar sono disponibili in versione integrale al link www.bi.camcom.gov.it/Page/t06/view_html (www.bv.camcom.gov.it sezione Internazionalizzazione – Progetto Sei – Ciclo di webinar “Operare con l’estero”); i webinar saranno accessibili dalla piattaforma Go to Meeting. La partecipazione è gratuita, con priorità alle imprese biellesi e vercellesi iscritte al Progetto SEI, previa registrazione al seguente link: https://forms.gle/Hz7uEvnaiHKvgYXeA.

Il workshop “Business Plan per l'estero - Strumenti e tecniche per strutturare un progetto di sviluppo internazionale” prevede invece cinque appuntamenti on line e un sesto in presenza nella sede camerale con il maggior numero di partecipanti, nel rispetto della normativa sanitaria vigente.

Il seminario sarà tenuto da Massimo Gargini, esperto di marketing e pianificazione strategica di Ceipiemonte, che utilizzerà come guida le modalità e i contenuti principali del Business Plan per far seguire ai partecipanti le tappe fondamentali di un progetto di sviluppo internazionale: dall'analisi dell'attrattività di un mercato-paese all'esame delle possibili alternative di ingresso, fino ad una valutazione dei risultati come sintesi del piano.

I webinar si terranno il 29 giugno e il 6, 13, 20 e 27 luglio con orario 14,30-16,30; il programma completo si trova al link www.bi.camcom.gov.it/Page/t06/view_html (www.bv.camcom.gov.it sezione Internazionalizzazione – Progetto Sei – Workshop Business Plan per l’estero”).

Anche in questo caso la priorità verrà data alle imprese biellesi e vercellesi iscritte al Progetto SEI, previa registrazione entro il 26 giugno al seguente link: https://forms.gle/2dGsgCFbWzzdd91C8. È previsto il rilascio di un attestato per chi seguirà tutti e sei gli incontri.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la CCIAA di Biella e Vercelli all'indirizzo email promozione@bv.camcom.it.