Dal Nord Ovest – Nonna porta via il monopattino per regalarlo al nipotino

Quando è stata raggiunta dai Carabinieri, a Trana, è caduta dalle nuvole. "Pensavo che fosse stato abbandonato". Per questo, alla fine ha potuto cavarsela con una reprimenda, evitando l'accusa di furto.

Protagonista una nonna, che aveva visto quel monopattino in un angolo di Torino poche ore prima e pensava di poterlo prendere per regalarlo al nipotino. Non sapeva si trattasse di uno di quei veicoli noleggiabili attraverso una app: pensava, piuttosto, fosse stato lasciato lì. L'anziana non sapeva che il monopattino era fornito di gps e il segnalatore ha cominciato ad attivarsi, facendo scattare l'allarme.

Alla fine i Carabinieri sono arrivati in val Sangone, quando hanno bloccato la donna con il mezzo. Con l'anziana che ha restituito il monopattino, chiedendo scusa per quanto accaduto.