“Quello che si è visto è un vero scempio per gli occhi. Rifiuti, lattine, bottiglie e piatti di plastica, gettati a terra senza ritegno alle Piane di Pratetto, nel cuore pulsante della Valle Cervo. Le foto parlano da sole. Uno schifo: non c'è alcun rispetto. Certa gente si meriterebbe il lockdown a vita. Il menefreghismo è totale. Invece di goderci la ritrovata libertà con civiltà e la bellezza della natura la trattiamo in questa maniera”.