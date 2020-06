Rifiuti alle Piane di Pratetto, l'ira del sindaco: “Chiederò ai Carabinieri controlli mirati”

La mole di rifiuti abbandonata alle Piane di Pratetto e segnalata in una lettera (clicca qui) non è passata inosservata. Ieri sera, la pagina social della Lista Civica: Pro Tavigliano sentenziava in questo modo: “Verrà ripulito il tutto. Vorremmo scrivere e raccontare il nostro sdegno ma siamo senza parole. Che schifo. Tutto ciò non deve più ricapitare”.

Inorridito anche il primo cittadino Gino Mantello che non ha usato mezzi termini: “Gesto compiuto da incivili compiuto con totale menefreghismo. Ci sono i contenitori: se i rifiuti non ci stanno, si mettono in un sacchetto e si portano a casa. Non si lascia in queste condizioni la nostra area picnic”. Difficile però intercettare gli zozzoni. “Non si riesce a beccarli. Purtroppo non è possibile installare nella zona un impianto di videosorveglianza. In questi giorni, parlerò con i Carabinieri per richiedere controlli e sopralluoghi mirati nella zona, soprattutto di domenica. Qualcuno dovrà pur rispondere”.