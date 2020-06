Grossa buca mette ko un'auto

Stava percorrendo la strada in Cantone Castello a Castelletto Cervo quando, causa una grossa buca, è rimasto in panne con la sua Bmw per la foratura di due copertoni. Si tratta di un 74enne residente a Valdilana che ha immediatamente allertato le forze dell'ordine.

Da una prima verifica, si tratterebbe di una strada privata di proprietà di un'azienda. I militari hanno consigliato di richiedere i danni alla stessa azienda e poi hanno proceduto ad avvisare gli uffici comunali. Dall'amministrazione è partito un sollecito per sistemare il tratto stradale in questione.