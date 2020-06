Biellese bloccata in Egitto, la Farnesina: "Attivati subito, è in miglioramento e seguita tutti i giorni"

Buone notizie arrivano dal Centro Polifunzionale italiano Umberto I de Il Cairo in Egitto: Mara Gangini, 66 anni, biellese di Andorno Micca sta meglio ed è sottoposta alle cure di un nosocomio riconosciuto tra i migliori. Il suo trasferimento è avvenuto verso la fine della scorsa settimana. "Nell'ultimo referto medico di ieri sera (domenica 21 giugno, ndr) -precisano dalla Farnesina- è indicato anche un possibile ritorno in Italia con volo commerciale".

Volge verso il lieto fine la vicenda di Mara Gangini che ha coinvolto non solo il Biellese ma buona parte del popolo dei social con condivisioni del video appello (LEGGI QUI). "Gangini è in progressivo e costante miglioramento -affermano dalla Farnesina-, noi abbiamo sempre seguito il caso fin dall'inizio e l'ambasciata si è subito attivata. L'ambasciatore Cantini è in continuo contatto con ospedale e famigliari".

L'appello di aiuto della biellese residente ad Andorno Micca era stato seguito in primis anche dal Comitato Marco Polo a Difesa del Cittadino. Numerosi i post sui social condivisi in aiuto della donna che chiedeva il rimpatrio umanitario per le sue condizioni di salute in veloce peggioramento. Già la settimana scorsa la donna è stata trasferita, con non poche problematiche, dall'ospedale di Hurgada all'Umberto I de Il Cairo. Da quello che ci è stato riferito da Roma, non sarebbe stato possibile effettuare un volo umanitario di rimpatrio, per via delle precarie condizioni di salute della donna stessa.

Condizioni, fortunatamente poi migliorate, in maniera progressiva, dopo l'arrivo a Il Cairo. A constatarlo è stata direttamente Chiara Saulle, Capo Cancelleria Consolare in Egitto che nella giornata di domenica 21 giugno si è recata direttamente al nosocomio egiziano. "Nella sua visita, Saulle ha trovato la biellese cosciente e rasserenata dall'evolversi della situazione -concludono dalla Farnesina-. Precisiamo inoltre che alla nostra Mara Gangini potranno farle visita figli e famigliari. La direzione dell'ospedale fa un'eccezione al regolamento sull'emergenza Covid 19 in vigore. Nella giornata di martedì 23 giugno ci sarà un contatto telefonico tra il primario dell'ospedale Umberto I e il medico di fiducia della Biellese. Inoltre l'ambasciata ha dato la disponibilità ai famigliari per un prestito con promessa di restituzione", denaro a disposizione dei turisti italiani all'estero che dovrà essere restituito, dall'interessato all'Erario, una volta rientrato in Italia.

Ricordiamo a tutti i cittadini che se si dovessero recare all'Estero devono consultare la pagina web di "Viaggiare Sicuri" e registrarsi su "Dove siamo nel mondo" sito internet apposito che informa l'ambasciata italiana di competenza. In caso di necessità è bene contattare la sede diplomatica e consolare del Paese in cui ci si trova. Questo però non esclude la raccomandazione di farsi sempre un'assicurazione sanitaria.