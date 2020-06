Biella si unisce nel ricordo del decano Silvio Biasetti, al Duomo la commemorazione a due mesi dalla morte

Nei giorni terribili dell'emergenza coronavirus e del relativo lockdown, molte famiglie e semplici cittadini non hanno potuto dare l'ultimo addio ai propri cari e amici. Oggi, a distanza di mesi, è possibile tornare nelle chiese e nei cimiteri per ricordare chi non c'è più, mantenendo le distanze di sicurezza.

È il caso del decano degli Alpini Silvio Biasetti, scomparso lo scorso aprile (leggi qui), che verrà commemorato domenica 28 giugno, alle 18, nella Cattedrale di Santo Stefano, a Biella. Le penne nere l'hanno voluto ricordare così: “Come usano dire gli Alpini, Silvio Biasetti è andato avanti portando con orgoglio fino alla veneranda età di 107 anni il cappello con la penna nera e poi la tanto attesa penna bianca. Un riconoscimento che il Ministero della Difesa elargisce agli eroi del nostro tempo. Coloro che in tempo di guerra hanno messo a repentaglio la propria vita per il bene comune. Ha attraversato il Novecento e primi 20 anni del nuovo millennio vedendo il cambiamento del mondo e la trasformazione del nostro Biellese, lasciando in eredità un esempio di onestà e di una semplice vitalità che non conosceva stanchezza”.