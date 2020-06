Biella, guida ubriaco la macchina di un amico: il tasso alcolico è da record

Notte da dimenticare per un 30enne del Cossatese. Era quasi passata la mezzanotte di domenica, quando una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Mottalciata ha intercettato una Volkswagen Golf che procedeva lentamente sulla Trossi. Il conducente alla guida è stato invitato a fermarsi per un controllo e da subito i militari si sono accorti che qualcosa non andava.

L’uomo, infatti, è sceso dall’auto barcollando ed aveva un alito pesantemente condizionato dall'alcol. Per questo i Carabinieri lo hanno invitato a sottoporsi all’esame del sangue presso l’ospedale di Ponderano. L’esito etilometrico è stato sorprendente: un tasso alcolico di 4,26 mg/litro. Un record, a detta dei sanitari biellesi. I Carabinieri hanno quindi provveduto a ritirare la patente e segnalare il trasgressore alla Prefettura e a denunciarlo alla Procura della Repubblica di Biella per la violazione del Codice della Strada.

Il giovane, a suo dire, non pensava che un solo bicchiere di vino bevuto a cena potesse portare a quelle conseguenze. L’auto, risultata di proprietà di un amico, è stata riconsegnata al legittimo proprietario.