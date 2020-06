Graglia, giovane artista dona scultura della Madonna al vescovo di Loreto

Un dono fatto col cuore per un'occasione davvero speciale. In occasione della storica firma dell'atto di aggregazione tra il Santuario di Graglia e la Santa Casa di Loreto, che di fatto suggella il gemellaggio tra le due realtà religiose (clicca qui), una giovane artista gragliese di 24 anni, Alessia Botalla Battistina, ha consegnato una scultura da lei realizzata in onore del 400° anniversario dell'effige della Madonna. A riceverla il vescovo di Loreto Fabio Dal Cin, alla presenza del vescovo di Biella Roberto Farinella e del rettore del Santuario Eugenio Zampa.