Sandigliano, il parco giochi di Via Roma si sposta vicino al laghetto

Con un investimento di quasi 49mila euro, il Comune di Sandigliano ha deciso di sostituire i giochi del parco di Via Roma, e di spostare l'area ludica nella zona del parco vicino al laghetto.

"Questa è la prima parte di un progetto - racconta il sindaco Mauro Masiero - che prevede la dismissione dei vecchi giochi, ormai fatiscenti, con nuovi scivoli, altalene, ed altri, che hanno tutti la base antitrauma in gomma. L'area del parco vicino al laghetto è più ampia, ed i nuovi giochi saranno posizionati in zone diverse in base all'età: la zona dei bambini e quella dei ragazzi fino ai 15 anni".

La seconda parte del progetto è in programma nel 2021: "Nel secondo lotto - sottolinea il primo cittadino - ridisegneremo tutta l'area del parco".