Vigliano, nella palestra-piscina Armonia in Equilibrio ASD inizia la promozione estiva

Dopo la regolare riapertura del 25 aprile della Piscina Palestra “Armonia in Equilibrio” A.S.D., per venire incontro alle esigenze di coloro che desiderano momenti più tranquilli e rilassanti per la propria pratica, il Centro ha predisposto un vasto spazio all’aperto sfruttando il prato che si estende oltre il posteggio, con piazzole delimitate al fine di seguire attività fisica e lezioni all’aria aperta mantenendo le distanze di sicurezza.

Ecco alcune formule per poter accontentare qualsiasi esigenza:

PACCHETTO INGRESSI

Aperto dalle 9 alle 20, con accesso e utilizzo di: spazio stretching, spazio fitness (corpo libero e piccoli attrezzi), spazio yoga, circuito jogging, area relax, utilizzo di spogliatoi servizi e docce.

- Ingresso giornaliero Area Verde: 5 euro (9 euro con partecipazione ad 1 lezione di fitness all'aperto);

- Tessera 10 ingressi Area Verde: 35 euro.

PACCHETTO INGRESSI + FITNESS

Comprende i servizi del Pacchetto Ingressi con partecipazione ad 1 lezione di fitness all'aperto.

- Ingresso giornaliero Area Verde + Fitness: 9 euro;

- Tessera 10 ingressi Area Verde + Fitness: 60 euro.

PACCHETTO ALL INCLUSIVE

Comprende i servizi del Pacchetto Ingressi + Fitness e l'accesso alla piscina interna usufruendo della struttura in completa solitudine e autonomia.

- Ingresso giornaliero Area Verde + Fitness + Piscina: 14 euro;

- Tessera 10 ingressi Area Verde + Fitness + Piscina: 100 euro.

Le tessere da 10 ingressi non hanno scadenza e potranno essere utilizzate a discrezione in funzione delle proprie necessità e delle condizioni meteo.

LEZIONI ONLINE

Per chi preferisse allenarsi insieme all’esperto Claudio Canessa direttamente da casa, è a disposizione un ricchissimo palinsesto di corsi online che trasmetteranno tutte le lezioni programmate in sede.

PROFESSIONALITÀ E SERVIZI

I trainer certificati di Armonia in Equilibrio A.S.D. sapranno dare i giusti consigli in termini di allenamento e alimentazione, per realizzare un percorso personalizzato in base alle particolari esigenze di ognuno, legate al controllo del peso corporeo, al lavoro sulla postura, alla gestione dell'ansia e dello stress.

Vitalità durate le giornate, miglior qualità del sonno, miglior assimilazione dei nutrienti, prevenzione e benessere fisico, posturale ed emotivo: questi sono i vantaggi di un percorso ben realizzato. La prima prova presso il Centro è gratuita. Cell. 348 0085486 - www.armoniainequilibrio.com - via Milano 54, Vigliano Biellese (BI). Per tutte le news: https://www.sportclubby.com/it-IT/club/vigliano-biellese/armonia-in-equilibrio