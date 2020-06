Tessile e Salute, Angelo del Favero è il nuovo presidente

Il 16 giugno scorso si è svolta l’Assemblea dei Soci dell’Associazione Tessile e Salute, nel corso della quale è stato rinnovato il Consiglio Direttivo. I nuovo membri del CD sono: il Dr. Angelo Del Favero, per conto dell’Unitelma Sapienza Università degli studi di Roma, il Dr. Massimo Foscale, per conto della Camera di Commercio di Biella e Vercelli e il Dr. Marco Piu di Tessile e Salute. Inoltre parteciperanno, in veste di invitati, il Dr. Matteo Cavelli, della Federazione Tessilvari e del Cappello e la Dr.ssa Fulvia Bacchi di UNIC, Unione Nazionale Industria Conciaria.

Il nuovo Consiglio Direttivo ha nominato come Presidente il Dr. Angelo Del Favero, che prende il posto del Dr. Franco Piunti; mentre il nuovo Direttore di Associazione Tessile e Salute è il Dr. Marco Piu che prende il posto di Mauro Rossetti, quest’ultimo confermato in qualità di Procuratore Il Dr. Angelo Del Favero che attualmente insegna all’Unitelma Sapienza Università degli studi di Roma può vantare un curriculum di tutto rispetto: laureato in Scienze Statistiche ed Economiche dell’Università degli Studi di Padova, è stato consulente del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Direttore Generale della Città della Salute e della Scienza di Torino, Presidente della Federsanità ANCI, Direttore dell’Istituto Superiore di Sanità.

Queste le parole del Past President, Dr.Franco Piunti: “Sono onorato sia di aver sostituito il primo Presidente, Paolo Piana, sia di essere sostituito dal Dr. Angelo del Favero che conosco da quando era Direttore Generale a Torino. Angelo Del Favero in assemblea si è impegnato potenziare e valorizzare l’Associazione come soggetto nazionale indipendente a servizio delle aziende, dei consumatori e del Ministero della Salute. Il Dr. Del Favero, infatti, grazie ai ruoli che ha ricoperto, ha una rete di contatti, sia presso il Ministero della Salute, sia presso varie Università italiane che metterà a disposizione di Tessile e Salute. Da parte mia ringrazio i collaboratori Mauro, Marco, Barbara e Giuseppe, ringrazio il Consiglio Direttivo ed i soci per il sostegno che hanno dato”.