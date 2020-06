Presidio davanti alla Prefettura per la mobilitazione delle mense e pulizie scolastiche e aziendali

Mercoledì 24 giugno giornata di mobilitazione delle mense e pulizie scolastiche e “aziendali” del Biellese e per questo verrà allestito un presidio dalle 10 alle 13 davanti alla Prefettura di Biella. <La situazione delle lavoratrici e dei lavoratori delle mense e pulizie scolastiche e “aziendali” continua ad essere grave e presentare questioni irrisolte, nonostante le richieste delle organizzazioni sindacali a tutti i livelli, su Biella e provincia rischia di creare una voragine occupazione che conta più di 200 addette e addetti nel settore -scrive una nota stampa dei sindacati-.

Lavoratrici e lavoratori che, ad oggi, hanno terminato la copertura dell'ammortizzatore sociale (fis) con causale “emergenza covid 19” e per i quali le organizzazioni sindacali stanno chiedendo alle imprese la collocazione in fis ordinario, ricevendo positiva disponibilità solo da alcune; lavoratrici e lavoratori, molti dei quali senza reddito da 3 mesi a causa dei ritardi di Inps e regione piemonte e dell'indisponibilità di numerose imprese ad anticipare l'assegno ordinario, vedranno sospesi i loro contratti a giugno, con la fine dell'anno scolastico senza la possibilità di trovare altre collocazioni temporanee e senza alcun ammortizzatore sociale.

Per quanto riguarda le mense aziendali, la ripartenza è lenta e gli ammortizzatori fruibili (cig in deroga) sono insufficienti, e gli ammortizzatori straordinari non sono fruibili in quanto se il committente non usufruisce di ammortizzatori le aziende in appalto non possono accedervi.

Chiediamo – certezze rispetto alla ripresa dell'anno scolastico ed al servizio di mensa – stanziamento delle risorse necessarie al fine di garantire il reddito sino alla ripresa totale delle attivita' – attivazione di progetti di ricollocamento e/o di sostegno al reddito per i periodi di sospensione estiva a sostegno delle proposte e richieste sindacali e' proclamata una giornata di mobilitazione con presidio, a sostegno della vertenza nazionale, per mercoledì 24 giugno 2020 con presidio dalle 10 alle 13 di fronte alla Prefettura di Biella>.