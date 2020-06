BONUS facciate, domani il webinar del Collegio Geometri di Biella

Domani, mercoledì 24 giugno, dalle ore 14.30 alle ore 18.30, si svolgerà in modalità webinar, il corso gratuito "BONUS facciate, superbonus 110% - detrazioni fiscali, cessione del credito sconto in fattura, assemblee condominiali in tempi di Covid-19", organizzato dal Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Biella unitamente all’Associazione Nazionale Commercialisti Biella, a Confedilizia Piemonte-Valle D'Aosta, in collaborazione con il Sole24ore.

Superbonus 110%, Bonus facciate, Ecobonus, Sismabonus, Bonus vari, occasione unica per riqualificare gli immobili, incrementandone il valore, rendendoli più appetibili sul mercato per la i vendita e la locazione, favorendo il risparmio energetico e l’attrattività delle città per turisti e residenti.

In attesa dei decreti attuativi del “Decreto Rilancio” (DL 34/2020), della Guida dell’Agenzia delle Entrate, professionisti tecnici, amministratori di condominio, imprenditori, fiscalisti e giuristi hanno necessità di approfondire questi argomenti, mettere a fuoco il ruolo e le responsabilità di ogni figura che interviene nell’iter che va dalla convocazione dell’assemblea condominiale, alla deliberazione che affida gli incarichi professionali, alla stipula dei contratti con imprese, general contractor e banche, alla cessione del credito, allo sconto in fattura, etc. . Consigli e indicazioni su lettera di incarico al professionista per l’indagine preliminare. Devono individuare le problematiche più frequenti, le linee di condotta opportune per prevenire i possibili problemi ed i contenziosi legali e fiscali.

Proprietari e condòmini sono interessati ai vantaggi economici e fiscali, ma hanno bisogno di avere le corrette informazioni per valutare e decidere per lavori su case, edifici condominiali etc.. Consigli e indicazioni su lettera di informativa ai condòmini.

Programma:



Saluti di Autorità, Collegio Geometri, Ordini professionali, Abpe-Confedilizia Biella

Moderatore: Dott. Saverio Fossati (giornalista di Il Sole 24 Ore)

Relatori: Avv. Pier Paolo Bosso, Geom. Andrea Mantovani, Prof. Dott. Mauro Nicola

Invitati a partecipare Direzione dell’Agenzia delle Entrate e Dirigente di Settore Edilizia Comune Biella

A seguire: interventi programmati e quesiti (che si invita anche ad anticipare a: confediliziapiemontevaldaosta@gmail.com oppure a: confedilizia.biella@libero.it od al proprio Collegio/Ordine professionale, indicando “Quesito CORSO 24.06.2020”)

Sono stati chiesti i crediti formativi ai seguenti Ordini/Collegi di Biella: Collegio Geometri, Ordine Commercialisti e Esperti Contabili, Ordine Architetti, Ordine Ingegneri, Ordine Avvocati

Link di Iscrizione per chi chiede i crediti formativi: https://www.startechlab.it/webinar_biella.php

Evento libero visibile in diretta live su: https://www.facebook.com/confediliziapiemontevalledaosta/