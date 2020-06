A Viverone No assembramenti No Movida

I classici mercoledì sera estivi di Movida sul lungolago di Viverone rischiano di essere rimandati al 2021.

L'attuale normativa in vigore fino al 14 luglio vieta, infatti, qualsiasi tipo di assembramento, e quindi anche le serate con musica all'aperto, come spiega il sindaco Renzo Carisio: "Sono da poco stato in Prefettura e non ci sono novità, quindi rispetteremo la normativa fino al 14 luglio. Dopo, aspetteremo il nuovo decreto e faremo le nostre valutazioni".

L'Amministrazione sta pensando ad eventi alternativi al mercoledì sera: "Insieme agli operatori turistici - precisa Carisio - stiamo cercando una soluzione che soddisfi sia loro, che i turisti e i frequentatori della Movida".