Chiavazzese in festa, è Promozione. Confermati Marcantoni e Rahmi

È Promozione per la Chiavazzese. L'ufficialità è arrivata in queste ore per bocca della società biellese: “Con estrema felicità, orgoglio e commozione comunichiamo ufficialmente il passaggio in Promozione della Chiavazzese come riportato nel Comunicato Ufficiale, visto l’ex aequo con lo Stay O’ Party al primo posto. Nei prossimi giorni verrà pubblicato uno “speciale” contenente interviste, foto e video per celebrare nel migliori dei modi questo meraviglioso successo”.

Intanto viene confermato per la stagione 2020/21 del difensore classe 1999 Alessandro Marcantoni e del centrocampista Nabil Rahmi, classe 1997. “Entrambi i giovani calciatori provengono dalla “Cantera” blu-cremisi e in tutte queste stagioni con addosso i nostri colori hanno sempre ricoperto un ruolo fondamentale all'interno della Prima Squadra – spiegano i dirigenti - Alessandro è un difensore centrale, all'occorrenza terzino, dotato di grande prestanza fisica e determinazione. Cresciuto sotto le ali dei veterani della retroguardia, si è ritagliato sempre più spazio nelle ultime stagioni dimostrando il suo ottimo valore, acquisendo grande responsabilità e fiducia. Il suo futuro potrà essere solamente brillante; i mezzi per diventare un pilastro della retroguardia ci sono eccome. Nabil è un centrocampista dai “piedi d'oro”: un regista di classe, elegante e raffinato. Con la sua tecnica e visione di gioco dirige la squadra in maniera eccezionale, regalando ai suoi compagni e a tutto il pubblico delle giocate di alto livello. E' un incanto quando ha il pallone tra i piedi. Un predestinato”.

Le parole di Alessandro Marcantoni: “Non c'erano dubbi riguardo il mio desiderio di continuare a giocare per la squadra che, in tutti questi anni, mi ha fatto crescere come calciatore ma soprattutto come Uomo. Credo fortemente nel progetto societario in quanto lo ritengo molto serio e ambizioso. Qui mi trovo bene con tutti: mister, staff, dirigenti ma in primis con i miei compagni con cui spero di riuscire a raggiungere obiettivi importanti e prestigiosi. Forza Chiavazza!”.

Le parole di Nabil Rahmi: “Ho veramente poche parole da dire in quanto tutto si racchiude semplicemente andando a vedere da quanti anni sono alla Chiavazzese: da quando ho iniziato a tirare i primi calci al pallone. Non ho mai cambiato squadra perché qui mi sento a "casa" e posso dire che la Chiavazzese è la mia seconda famiglia. Mi sono sempre trovato splendidamente e non ho nessun motivo di cambiare società. Anzi, voglio contribuire a far diventare grande questa società. Ho Chiavazza nel cuore.”