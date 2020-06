95 anni di Ucab, traguardo storico con nuovi logo e divisa aspettando le gare FOTO

Sabato 20 giugno si è tenuta una conferenza stampa molto importante per il mondo dello sport biellese che riguarda l’Ucab (Unione Ciclo Alpina Biellese). Importante la presenza di personalità di spicco come esponenti della sfera politca, inviati di quasi tutte le testate giornalistiche e rappresentati sportivi come la delegata del Coni di Biella, Anna Zumaglini. Inoltre, fondamentale che la conferenza si sia tenuta il giorno del 95esimo anniversario dell’organizzazione, legando profondamente le novità con quelle che sono le tradizioni che hanno accompagnato l’UCAB nell’arco dei suoi quasi 100 anni di vita.

Nel corso dell’evento sono state presentate le nuove divise rossonere ed il nuovo logo, che ha visto il ritorno della storica aquila, più moderno e interessante del precedente.Numerose parole sono state pronunciate da parte di chi ha reso grande l’organizzazione per raccontare tutta la passione e i valori che la contraddistinguono: ci si riferisce a figure come il presidente onorario Renzo Arduino e il campione italiano Ugo Falsini. Filippo Borrione, presidente dell'Ucab, ha dichiarato: “Ho apprezzato moltissimi i commenti che ci hanno fatto dopo la conferenza, tutti positivi. In questo momento difficile a livello internazionale cerchiamo di restare vicino ai nostri atleti. Circa 3 o 4 volte a settimana facciamo delle videoconferenze online, sia con i ragazzi che con i genitori: l’educazione per noi è importantissima e vogliamo che i nostri associati crescano come dei vincenti, grazie al ciclismo”.

Il presidente ha concluso il suo intervento con un pensiero sulle attuali problematiche che affliggono lo sport in questo momento delicato: “È difficile parlare ora poiché non sappiamo ancora quali saranno i protocolli e le normative che verranno applicate alle gare. Di conseguenza non vi è la possibilità di fissare delle date e ciò impedisce di programmare la preparazione dei ragazzi. Ci stiamo allenando, certamente, ma è impossibile pianificare un condizionamento soddisfacente. Solo un mago ora come ora potrebbe dire come andrà a finire con questa pandemia. Noi comunque cercheremo di prepararci completamente per il trofeo Ormezzano dell’8 settembre. Resta solo da vedere se la gara si terrà o meno”.