Su Nuraghe rimodula le attività e rinvia la Festa sarda di giugno

L’arrivo della pandemia da coronavirus ha costretto la sospensione, l’annullamento e il rinvio delle attività programmate dal Circolo Culturale Sardo di Biella. Ora, superato il periodo di maggiore contagio, il rispetto delle norme di sicurezza emanate da governo centrale e autorità periferiche, non permette di riprendere in sicurezza le attività sociali e ricreative “in presenza” con guanti e mascherine all’interno delle sale sanificate.

Pertanto, nella sua ultima riunione, il Consiglio di Su Nuraghe ha deliberato il rinvio della riapertura dei locali del Circolo sabato 12 settembre 2020, alle ore 21, rimandando al prossimo anno 2021 alcune iniziative quali la tradizionale Festa sarda di giugno, la partecipazione alla centenaria Incoronazione della Madonna di Oropa, ad agosto e la presenza alla V edizione agli “Orti de La Malpenga”, a settembre. Tra le deliberazioni, la data di nuova convocazione - aggiornata con lo stesso precedente ordine del giorno - dell’Assemblea Generale Ordinaria Annuale dei Soci, indetta a Biella per venerdì 25 settembre 2020, alle ore 12.00 in prima convoca e, in seconda convoca, per Sabato 27 settembre, alle ore 20.30, presso i locali della sede sociale in via Galileo Galilei, 11.

Nell’occasione, oltre a presentare i bilanci consuntivo 2020 e di previsione 2021, verrà fatto il punto della situazione anche in vista del rinnovo delle cariche sociali. Restano attive tutte iniziative on-line in video chat e in video conferenza attraverso le piattaforme “Zoom” e “Google Meet” di cui viene via via data informazione anche attraverso gli organi di informazione.