Sagliano, partiti i centri estivi. Parole d'ordine? Sicurezza e impegno

Lunedì è stata una giornata importante per l’oratorio, la Parrocchia e per tutta Sagliano Micca. E’ iniziato la 16° edizione del Centro estivo: tanta fino all’ultimo è stata la paura di non poter partire, ma alla fine lo sforzo di tutti e la testardaggine di chi ci ha sempre creduto è stata premiata.

La preparazione è iniziata fin durante il lockdown quando tutti gli animatori si connettevano per portare avanti il progetto e questo è stato sicuramente un grande motivo per tener unito il gruppo in un momento così particolare per tutto il Paese soprattutto per gli adolescenti categoria un po’ dimenticata che con la chiusura della scuola ha subito l’isolamento maggiore, infatti è proprio con quell’età che la voglia di stare insieme e di socializzare diventa un esigenza primaria e partire con il centro estivo era importante anche per loro. Dopo l’emanazione delle linee guida da parte del Governo e della delibera della Giunta Regionale è cominciata l’analisi dei testi e della ricerca dei metodi per affrontare questa nuova sfida “Far partire il centro estivo nel rispetto di tutte le normative”.

“Il susseguirsi delle riunioni sia con i genitori degli animatori e sia con quelli degli animati e delle divisioni dei compiti, ha portato ad un risultato davvero importante, e la risposta è stata positiva più di 30 iscritti che assieme ai 20 animatori (formati per le nuove disposizioni) formano un bel gruppo che seguendo l’hashtag da loro coniato #alvostrofianco e scegliendo il tema della “MUSICA” danno un segnale di speranza per il futuro – spiegano gli organizzatori in una nota stampa - Tanti i soggetti coinvolti, in primis don Renato che ha da subito spronato i ragazzi a proseguire dando la disponibilità all’utilizzo degli spazi della Parrocchia e soprattutto rimanendo capofila e responsabile del centro Estivo con il suo motto ANDRA’ TUTTO BENE SE.. si rispetteranno le regole ricordato anche durante la celebrazione della Messa di domenica, i volontari della Parrocchia, la Fondazione Asilo, l’Amministrazione comunale che ha permesso l’utilizzo di vari spazi che per fortuna a Sagliano non mancano e grazie alla collaborazione con la Dirigente Scolastica, delle maestre e del personale ATA ha garantito l’utilizzo dell’immobile della scuola già all’avanguardia da anni sotto il profilo della tecnologia e della connessione. La cosa da sottolineare è che le persone che guidavano il gruppo nelle loro varie vesti sono stati tutti ragazzi dell’oratorio e questo forse è il segreto per tener unito più di 30 persone che domenica hanno preparato i locali”.

“Altro risultato importante è stato il mantenimento dei costi che è rimasto invariato rispetto lo scorso anno e anche qui agli enti che solitamente partecipano al finanziamento del centro estivo Amministrazione Comunale e Fondazione Asilo, quest’anno si sono affiancati la Pro Loco e alcune realtà produttive come la Farmacia Valeggia e l’impresa TRE EFFE che hanno garantito la copertura di parte dei costi per l’applicazione delle linee guida e proprio su questo tema gli organizzatori fanno un ulteriore appello a chiunque volesse dare il proprio contributo – concludono - Per tutti valgono le parole del Sindaco di Sagliano Micca Andrea Antoniotti che felice sottolinea il risultato reso possibile dalla sinergia delle entità coinvolte e ringrazia in modo particolare i ragazzi dell’oratorio che si sono “messi in gioco” in una situazione completamente nuova ma che si sono meritati la fiducia, acquistata negli anni e confermata anche quest’estate, delle famiglie che continuano a contare su di loro”.