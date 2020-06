Dopo mesi di lockdown ripartono i centri estivi di San Cassiano: la natura il tema dell'estate 2020

Oggi, lunedì 22 giugno, anche l’oratorio di San Cassiano riapre i battenti dopo il lungo periodo di chiusura dovuto alla pandemia e si inizia con il centro estivo “Sanca 2020”. Verranno seguite tutte le regole che sono indicate dalla Regione , con l’assistenza dell’amministrazione comunale e si accoglierà una ottantina di bambini e ragazzi dai 6 ai 15 anni. I ragazzi con 16-17 anni potranno aiutare gli animatori maggiorenni che condurranno attraverso l’avventura estiva una decina di gruppi.

Il programma sarà quello di sempre, con tutte le dovute precauzioni che sono indispensabili per questa fase di uscita dalla pandemia: tre giorni alla settimana saremo in oratorio e un giorno sarà dedicato alla gita in parchi o località di svago e istruzione esterni ed è confermata l’uscita settimanale al parco acquatico Jolly Piscine di Cigliano tanto attesa dai bambini. Il tema dell’estate è quasi d’obbligo: la natura, il rispetto dell’ambiente e l’educazione a comportamenti corretti nei confronti di tutto il creato, sulla scorta delle indicazioni che ci vengono fornite dalla “Laudato si’” di papa Francesco.

L’accoglienza con il “triage” inizia alle 7.30 del mattino; poi giochi, attività di ogni genere: sport, lavoretti di manualità, laboratorio teatrale, formazione personale e a gruppi e nelle gite, un più specifico contatto con la natura. La chiusura è alle 17, seguendo il protocollo che ci viene indicato e la riconsegna ai genitori. I locali dell’oratorio hanno avuto la sanificazione richiesta e saranno costantemente igienizzati. Solo il personale addetto sarà ammesso all’interno dell’oratorio, secondo tutte le norme che sono prescritte.

I due periodi che caratterizzano la nostra esperienza estiva partono dal 22 giugno fino al 31 luglio. La ripresa sarà dal 17 agosto fino all’inizio del nuovo anno scolastico. Ci sono ancora pochi posti disponibili.

Per info: parrocchia@sanca.it o 015 26878.