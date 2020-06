Casa Sardegna a Biella tra antichi tessuti e moderno design

In questo periodo, l’intera società segna il passo, costringendo tutti in un tempo sospeso tra disorientamento, paura e riflessione. Un arco temporale durante il quale anche l'attività sociale e culturale del Circolo sardo di Biella, pur interrotta, è stata ripensata e rimodulata, avvalendosi delle nuove tecnologie.

Sono stati potenziati e attivati gruppi di chat e piattaforme on-line per facilitare la comunicazione tra gli aderenti, tenendo, nel contempo, informata la comunità che fa capo a Su Nuraghe e, talvolta, riuscendo ad alleviare solitudini inaspettate, dovute all’isolamento domestico. La partecipazione attiva - sollecitata attraverso la condivisione di fotografie della quotidianità con migliaia di immagini tematiche raccolte in diversi mosaici, come questo, relativo alla produzione di tessuti tradizionali presenti nelle dotazioni dotali riposte e custodite nei cassetti delle nostre case - ha permesso di scoprire un aspetto singolare di “Casa Sardegna” a Biella. Un ponte virtuale attivato con l’Isola ha permesso di venire a conoscenza dell’odierna produzione di opere del nostro collaboratore Mario Garau, realizzate nel suo laboratorio artigianale, “Orbace”, di Samugheo.

Su antichi telai, Garau produce stoffe, con simboli e disegni tradizionali, per gli immancabili tappeti, suggerendone anche un uso più attuale per borse e sacche di design alla moda oppure per sciarpe dai delicati cromatismi, rigorosamente tinte a mano con colori naturali. Felice sposalizio di etnicità e modernità.