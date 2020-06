Biella, il “Lupo Bianco” Carlo Olmo ospite dell'Associazione Arma Aeronautica

Domenica scorsa il Lupo Bianco, soprannome affidato a Carlo Olmo, è stato ospite degli amici dell'Associazione Arma Aeronautica di Biella. In tal sede il filantropo, noto al pubblico biellese per aver donato migliaia di mascherine e materiale protettivo al personale sanitario e a diversi ospedali italiani durante il periodo dell'epidemia, ha partecipato alla celebrazione del Santuario di Graglia, in occasione dei festeggiamenti per i 400 anni della statua della Madonna di Loreto. Qui ha anche ricevuto parole di ringraziamento dal Prefetto di Biella Fabrizia Triolo e subito dopo il pranzo ha ricevuto il Crest e gli onori dell'Associazione Arma Aeronautica di Biella.