Biella, al via l'attività dei centri estivi: visita del sindaco e assessore Bessone

500 bambini accolti nei centri estivi in totale sicurezza. Dopo mesi di isolamento finalmente i bambini possono trovare nuovamente ambienti familiari e coetanei con cui giocare in piena sicurezza: l'attività dei 20 centri estivi situati in città, infatti, si è avviata, fra norme di sicurezza e bambini felici di poter di nuovo giocare in compagnia.

Il sindaco di Biella, Claudio Corradino, e l'assessore all'Istruzione e alle Politiche Giovanili, Gabriella Bessone, questa mattina si sono recati in alcuni centri estivi per verificare che tutto fosse a norma ma soprattutto per dare in benvenuto e augurare buona estate ai bambini presenti e buon lavoro al personale che si occuperà di seguire i bambini in questa particolare estate. Ricordiamo che le iscrizioni complessive dei 20 centri estivi aderenti all’albo comunale superano, al momento, quota 500.

Spiega l’assessore Bessone: “Oggi è un giorno di grande soddisfazione perchè è stato veramente difficoltoso quest'anno poter avviare l'attività dei centri estivi fra incertezze, linee guide che tardavano ad arrivare, predisposizione delle location in sicurezza e distribuzione dei voucher alle famiglie. Però sono contenta che più di 500 bambini oggi possano aver ritrovato un po' di normalità in questo particolare anno e che il comune abbia potuto aiutare concretamente tantissime famiglie tramite l'erogazione dei voucher”.