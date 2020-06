Altra mascherina a terra, la segnalazione arriva da Piazza del Monte: “È così difficile avere rispetto per gli altri?”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Gentile Direttore,

segnalo con alcune fotografie il gesto indegno di un cittadino irresponsabile. Al quartiere Riva, in Piazza del Monte, era buttata a terra dietro ad una panchina e a pochi metri dall’area giochi l’ennesima mascherina. Ancora una volta, non si riesce a comprendere che simili comportamenti possono essere un problema per la salute. Portarla a casa e buttarla nel proprio cestino è un’azione così difficile? Avere rispetto verso gli altri è un’impresa così improbabile? Non ci sono più parole”.