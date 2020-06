Cambia la viabilità fra via Amendola e via Pietro Micca, addio alla "rotondina"

Nell’ottica di una revisione generale della viabilità cittadina, per favorire il flusso direzionale nord sud della città, l’Amministrazione comunale di Biella ha deciso di cancellare la ‘rotondina’ fra via Pietro Micca e via Amendola , già oggetto di numerose e passate polemiche. Chi arriva da via Amendola avrà l’obbligo di svolta a destra e dovrà dare precedenza a chi transita su via Pietro Micca, allo stesso modo, per evitare ingorghi, chi arriva da piazza Curiel dovrà svoltare a destra.

Il vice-sindaco del comune di Biella, Giacomo Moscarola, chiarisce che: “Con questa modifica viabilistica andiamo a risolvere un’annosa questione che si tramanda da circa 10 anni, nell’auspicio che possa contribuire a snellire il traffico e a venire incontro alle tante richieste fatte negli anni dagli automobilisti. Avendo visionato con gli agenti della Polizia Locale i flussi di traffico della zona, ci si è resi conto che la ‘rotondina’ non garantiva il necessario stand di sicurezza e quindi questa decisione era necessaria. Con la posa della segnaletica avvenuta nei giorni scorsi la nuova viabilità è in vigore a tutti gli effetti”.