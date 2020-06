Macellerie De Ruvo, a Quaregna il leader biellese per le carni di cavallo e non da meno nel pollo

Cosa fa di un’azienda un leader nel proprio settore? La tradizione importante, l’alta qualità dei prodotti e la cortesia.

Tutto ciò lo potete trovare nelle Macellerie De Ruvo, vero punto di riferimento per tutti i consumatori di carni equine e avicole. Sono passati quasi 60 anni da quando Mario De Ruvo aprì il primo negozio in quel di Valle mosso. Seguendo una tradizione di famiglia, i fratelli Stefano e Davide De Ruvo sono la settima generazione di macellai e si sono accostati a questo mestiere con la passione e l’integrità che solo una dedizione tramandata può creare.

I fratelli De Ruvo affermano: “Gli insaccati equini proposti sono tutti di nostra produzione, essendo la carne equina una carne delicata, in fase di lavorazione deve essere trattata con cura e precisione in termini di igiene e controllo delle temperature, togliendo tutto il grasso e i tendini per renderla perfetta e pronta alla preparazione di ottime bresaole, carni secche e salumi. I nostri clienti percepiscono il valore aggiunto che questa accuratezza da rispetto un prodotto industriale. Provate a chiedere a loro com'è la nostra bresaola”.

Nelle macellerie De Ruvo non troverete solamente la classica “fettina”, ma più di 50 piatti “pronti a cuocere” preparati ogni giorno con carne equina o avicola, che in meno di 5 minuti, in una padella antiaderente con un filo d’olio, senza nessuna aggiunta alcuna, sono pronti per essere gustati. Il cliente rimarrà piacevolmente soddisfatto dal fatto che in padella non vedrà nessun residuo dopo la cottura, lasciando così un prodotto soffice e molto gustoso al palato.

La macelleria De Ruvo, passo dopo passo, è arrivata ad essere quello che è oggi e si impegna a migliorare e innovare la propria attività.

Macellerie De Ruvo vi aspettano a Quaregna Cerreto in Via Martiri della Libertà 11/A (tel. 01593769), ed a Borgosesia in Via Roma 7 (tel. 016322697). I negozi sono aperti dal martedì al sabato mattina, dalle 8 alle 12:30, e dalle 15:30 alle 19:30