FAI Biella propone Aperitivo con il Barocco, un ciclo di 4 video incontri alla scoperta del Barocco biellese

La Delegazione FAI Biella, in occasione delle celebrazioni del Barocco promosse dalla Regione Piemonte e sostenute dal FAI Piemonte e Valle d’Aosta, propone il ciclo “Aperitivo con il Barocco”, 4 visite guidate virtuali ad altrettanti edifici barocchi della nostra città.

Gli incontri, condotti dall’architetto Paola Bacchi, vicecapo delegazione del FAI Biella, si terranno online su Google Meet dalle 18:30 alle 19 nei giorni: mercoledì 24 giugno Chiesa di San Cassiano, giovedì 2 luglio Chiesa della SS. Trinità, giovedì 9 luglio Chiesa di San Nicola, giovedì 30 luglio Chiesa di Sant’Anna. Per partecipare agli incontri online, liberi e gratuiti, sarà sufficiente richiedere il link all’indirizzo e-mail biella@delegazionefai.fondoambiente.it oppure tramite messaggio WhatsApp al numero 346 2176021.

L'iniziativa si colloca nell'ambito di "L’essenziale è Barocco”, un programma di oltre 200 appuntamenti, promosso dalla Regione Piemonte con il supporto del FAI - Delegazione Piemonte e Valle d’Aosta, che si snoderà per un anno intero su tutto il Piemonte. Il Barocco infatti è stato interpretato in Piemonte in modo del tutto peculiare rispetto ad altre realtà nazionali ed europee, e ha arricchito, tra il XVI e il XVIII secolo, l’intero territorio, lasciando un importante patrimonio diffuso. Patrimonio che ora si intende valorizzare con grandi mostre, rassegne concertistiche, visite guidate, aperture straordinarie di siti, laboratori e altri momenti culturali, come il ciclo di video incontri organizzati dalla Delegazione Fai Biella. Paola Bacchi, vice capo Delegazione FAI Biella Vive nel Biellese, dove svolge la libera professione di architetto e la sua ricerca fotografica.

Fin dal periodo universitario si occupa di ricerca storico-architettonica-fotografica, anche in funzione di progetti di recupero/riqualificazione di edifici di interesse storico e aree dismesse, pubblicazioni o mostre. Nel campo della ricerca il suo interesse si è focalizzato in particolare sull’archeologia industriale e l’architettura del ’900, sulle tipologie, sulla sua valorizzazione e conservazione.