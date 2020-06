Schianto nella notte sulla Cossato Valle Mosso, gravissimo un giovane di 27 anni

Un giovane di 27 anni residente nel cossatese è stato sottoposto ad intervento chirurgico nella notte, all'ospedale di Ponderano, a seguito di un terribile incidente. Lo schianto è avvenuto stanotte alle 2 sulla Cossato Valle Mosso subito dopo la "galleria della volpe". Il 27enne viaggiava su una Peugeot 205, poi per cause da accertare, ha perso il controllo dell'auto andando a sbattere prima contro il guardrail e successivamente contro il muro in cemento all'uscita della curva successiva.

L'impatto è stato fortissimo e il giovane è stato sbalzato fuori dall'abitacolo. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco insieme a diverse pattuglie dei Carabinieri di Cossato e all'equipe medica dell'ambulanza del 118 che ha provveduto immediatamente alle cure necessarie prima di trasportarlo all'ospedale di Ponderano. Il giovane è stato poi trasferito a Novara dove è stato sottoposto ad un lungo e delicato intervento chirurgico. Attualmente il 27enne si trova ricoverato in Rianimazione con prognosi riservata. I rilievi sono stati effettuati dai Carabinieri del Norm di Cossato e la strada è stata riaperta quattro ore più tardi.